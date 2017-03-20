Художники з усієї України та діаспори представлять свої роботи на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня, у прес-центрі Закарпатської ОДА презентували масштабний мистецький проект, у рамках якого на Закарпатті будуть представлені роботи художників з усієї України та української діаспори чотирьох країн ЄС, передає кореспондент УНН.
Протягом двох років атріум Закарпатської облдержадміністрації стане мистецьким майданчиком для художників з усіх областей України та Автономної республіки Крим, а також художників-українців словацького, угорського, румунського і польського походження. Ідею, що народилася ще рік тому, підтримали Управління культури Закарпатської облдержадміністрації, Благодійний фонд “Мистецька співдружність “Сьогодні”, Європейський конгрес українців, генеральні консульства Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі.
Першими свої роботи презентували львів′яни. Роботи 22-х художників з Львівщини представлені у експозиції Genesis. Відсьогодні усі охочі зможуть ознайомитися із кількома десятками полотен львівських митців. Протягом десяти днів роботи прикрашатимуть головний хол будівлі Закарпатської облдержадміністрації.
За словами керівника проекту Юрія Діка, масштабні мистецькі акції мають відбуватися не лише у столиці нашої держави.
“Ми як нація, як народ, дуже багаті талановитими митцями. І ми маємо іти з цим до людей, адже мистецтво належить народ. Чому виставки мають відбуватися тільки у Києві? Є Львів, який по праву можна назвати культурно-мистецькою столицею держави, є Харків, Дніпро...”, — зауважив Ю. Дік.
Закарпаття, на думку організаторів, є тим місцем на кордоні кількох європейських країн, де можна реалізувати ідею мистецького обміну регіонів, художніх шкіл і навіть цілих поколінь.
Як зазначила начальник управління культури Закарпатської ОДА Вікторія Фролова, наступними свої картини презентують в Ужгороді митці Волинської області.
Нагадаємо, 16 березня у Національному музеї історії України презентували виставку "100 років Української революції. Відроджена держава".