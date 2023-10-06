Хотел завербовать сотрудницу службы безопасности: задержан агент-спецназовец фсб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала агента фсб. Он получил враждебное задание – создать собственную агентурную сеть на юге Украины, передает пресс служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, для этого фигурант пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том числе местных правоохранителей.
"Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу службы безопасности и создали условия относительно ее «согласия» на сотрудничество с врагом" – говорится в сообщении.
По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать «кандидатку». Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его «на горячем».
Дополнение
По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой «ПМР». В дальнейшем фигурант получил " повышение "и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения" Эдельвейс " мвд россии.
В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу рф, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.
Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую «ПМР», где в 2019 году для выполнения задач фсб был завербован представителями местного «МГБ». Тогда он получил оперативный псевдоним «Скиф», прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению вражеских заданий.
Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении Сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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