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Хотели расшатать ситуацию в Кировоградской области: злоумышленники пытались создать "параллельные" ОТГ

Киев • УНН

 • 18093 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Разоблачена организованная группировка, что имеет отношение к созданию незаконных органов местного самоуправления в Кировоградской области. Злоумышленники планировали дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Хотели расшатать ситуацию в Кировоградской области: злоумышленники пытались создать "параллельные" ОТГ

Детали

По предварительным данным следствия, участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТГ для присвоения полномочий официальных территориальных общин. Для этого они провели "учредительное собрание", на котором приняли решение о создании псевдообразований и назначения "руководителей".

Установлено, что через поддельные документы и печати злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона.

Во время обысков по месту жительства организатора и двух активных участников группировки правоохранители обнаружили:

документацию фейковых ОТГ;

фиктивные удостоверения "депутатов";

средства связи и компьютерную технику, которые дельцы использовали для изготовления поддельной документации.

Добавим

В рамках уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Кировоградской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области за процессуального руководства прокуратуры.

Напомним

В марте этого года СБУ заблокировала деятельность аналогичной фейковой ОТГ на территории Кировоградской области.

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