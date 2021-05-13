Хотіли розхитати ситуацію на Кіровоградщині: зловмисники намагалися створити “паралельні” ОТГ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 10698 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 32219 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 82516 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 167423 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 199325 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 176806 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 169257 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114893 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89441 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 229841 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 67358 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 76390 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 93221 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 34758 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 16146 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 197762 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 229866 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 319365 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 482241 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 464632 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 1308 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 4726 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 35595 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46411 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50878 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Хотіли розхитати ситуацію на Кіровоградщині: зловмисники намагалися створити “паралельні” ОТГ

Київ • УНН

 • 18093 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Викрито організоване угруповання, причетне до створення незаконних органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області. Зловмисники планували дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Хотіли розхитати ситуацію на Кіровоградщині: зловмисники намагалися створити “паралельні” ОТГ

Деталі

За попередніми даними слідства, учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели “установчі збори”, на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення “керівників”.

Встановлено, що через підроблені документи і печатки зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону.

Під час обшуків за місцями проживання організатора та двох активних учасників угруповання правоохоронці виявили:

документацію фейкових ОТГ;

фіктивні посвідчення “депутатів”;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яку ділки використовували для виготовлення підробленої документації.

Додамо

У межах кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ у Кіровоградській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо

У березні цього року СБУ заблокувала діяльність аналогічної фейкової ОТГ на території Кіровоградської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27