Хотели дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников: разоблачено ботоферму и интернет-агитаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Украине разоблачили и прекратили деятельность сети интернет-агитаторов и “ботофермы” в Одессе. Злоумышленники распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма, передает УНН со ссылкой на СБУ.
О сети интернет-агитаторов
По данным СБУ, пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников.
Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь.
По замыслу агитаторов, информационные материалы должны создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию.
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По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.
О работе "ботофермы"
В Одессе также заблокировали работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.
Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.
Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
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