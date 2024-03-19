Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины

Правоохранители задержали коллаборанта из Харьковской области, который пытался бежать во временно оккупированные регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

По материалам дела, злоумышленником оказался житель Харьковщины, который во время боев за областной центр сотрудничал с агрессором.

Фигуранта задержали при попытке бежать на временно оккупированные территории. Там он надеялся избежать правосудия.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного положения) - резюмировали в СБУ.

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

Дополнение

Следователи установили, что во время оккупации Харьковщины фигурант добровольно обходил фронтовую территорию области, где фиксировал места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Всю полученную информацию он передавал командованию оккупационных группировок рф, которые воевали на Изюмском направлении.

Кроме этого, после захвата части региона, захватчики привлекали своего соратника к дежурству на российских блокпостах. Там он помогал агрессору выявлять участников движения сопротивления, которые действовали на территории области.

Кроме того, обладая информацией об украинских патриотах-односельчанах, он "сдавал" их захватчикам во время остановки автомобилей на вражеских блокпостах.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала агента фсб рф, действующего украинского военнослужащего, который пытался смертельно отравить командиров подразделений Вооруженных Сил Украины в Запорожской области.