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Хорватия запустила импорт сжиженного газа из США

Киев • УНН

 • 17015 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Новый плавучий терминал для приема сжиженного газа на хорватском острове Крк начал работу, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Хорватия запустила импорт сжиженного газа из США

Компания, эксплуатирующая терминал, сообщила, что первая коммерческая поставка газа поступила из Соединенных Штатов. Ранее терминал получал тестовую поставку из Испании.

"Танкер сжиженного газа "ТрайСтар Руби" стал на якорь с 143 000 кубометров газа, что означает начало коммерческого использования терминала", - заявил директор LNG Hrvatska Хровдже Крген местным новостям. Выгрузка газа продлится до 3 января.

В комментарии изданию CEENERGYNEWS Крген подчеркнул стратегическую важность терминала для диверсификации поставок энергоресурсов в Европе. Он добавил, что терминал "обеспечит потребность в энергоресурсах и защитит новый путь поставки природного газа для стран центра и юго-востока Европы".

Для того, чтобы поддержать работу терминала, учитывая его стратегическую важность, Европейская Комиссия предоставила грант Хорватии на 100 млн евро, сообщает издание The Voice of Croatia.

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