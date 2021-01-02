Хорватія запустила імпорт зрідженого газу із США

Компанія, що експлуатує термінал, повідомила, що перша комерційна поставка газу надійшла із Сполучених Штатів. Раніше термінал отримував тестову поставку з Іспанії.

“Танкер зрідженого газу „Трайстар Рубі“ став на якір з 143 000 кубометрів газу, що означає початок комерційного використання терміналу”, — заявив директор LNG Hrvatska Хровдже Крген місцевим новинам. Вивантаження газу триватиме до 3 січня.

В коментарі виданню CEENERGYNEWS Крген наголосив на стратегічній важливості терміналу для диверсифікації поставок енергоресурсів в Європі. Він додав, що термінал “забезпечить потребу в енергоресурсах і захистить новий шлях постачання природного газу для країн центру та південного сходу Європи”.

Для того, щоб підтримати роботу терміналу, з огляду на його стратегічну важливість, Європейська Комісія надала грант Хорватії на 100 мільйонів євро, повідомляє видання The Voice of Croatia.