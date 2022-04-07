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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хорватия вышлет из страны ряд российских дипломатов

Киев • УНН

 • 105986 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Власть Хорватии вышлет из страны ряд российских дипломатов. Такое решение стало реакцией на сообщения о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на N1.

Хорватия вышлет из страны ряд российских дипломатов

Детали

Высылку нескольких российских дипломатов анонсировал министр иностранных дел Хорватии Земля Грлич-Радман в среду в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО.

"Мы сделаем это из солидарности, а также в ответ на то, что происходит, на эти ужасные сцены из Бучи и других областей Украины", - отметил он.

Чиновник добавил, что кадры о том, что происходит сейчас в Украине, против которой россия ведет войну, напоминают город Вуковар на востоке Хорватии, который был почти стерт с лица земли в начале войны 1991-95 годов.

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