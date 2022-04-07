Хорватія вишле з країни ряд російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Влада Хорватії вишле з країни ряд російських дипломатів. Таке рішення стало реакцією на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних жителів в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на N1.
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Висилку кількох російських дипломатів анонсував міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман у середу в Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО.
"Ми зробимо це з солідарності, а також у відповідь на те, що відбувається, на ці жахливі сцени з Бучі та інших областей України", - зазначив він.
Чиновник додав, що кадри про те, що відбувається зараз в Україні, проти якої веде війну росія, нагадують місто Вуковар на сході Хорватії, яке було майже стерте з лиця землі на початку війни 1991-95 років.
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