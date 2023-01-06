Хорватия готова стать лидером в разминировании.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения отметил, что его разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем был "не только содержательным, но и вдохновляющим". Президент Украины сообщил, что Хорватия готова стать лидером в разминировании, пишет .
По словам Зеленского, разминирование одна из жизненно важных задач для нашего государства и всех европейцев.
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"Ни одна часть Европы не должна быть – и не будет! – загрязнена минами, как бы Россия ни пыталась наполнить нашу землю своими орудиями смерти", — подчеркнул Президент.
Напомним
Европейский Союз внесет дополнительный вклад в размере более миллиона евро на проведение операций по разминированию в Украине. Финансирование будет осуществляться через ОБСЕ.