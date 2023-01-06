Хорватия готова стать лидером в разминировании.

По словам Зеленского, разминирование одна из жизненно важных задач для нашего государства и всех европейцев.

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"Ни одна часть Европы не должна быть – и не будет! – загрязнена минами, как бы Россия ни пыталась наполнить нашу землю своими орудиями смерти", — подчеркнул Президент.

Напомним

Европейский Союз внесет дополнительный вклад в размере более миллиона евро на проведение операций по разминированию в Украине. Финансирование будет осуществляться через ОБСЕ.