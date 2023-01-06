Хорватія готова стати лідером в розмінуванні — Зеленський

За словами Зеленського, розмінування одне з життєвоважливих завдань для нашої держави і усіх європейців.

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"Жодна частина Європи не має бути – і не буде! – забруднена мінами, як би Росія не намагалась наповнити нашу землю своїми знаряддями смерті", — наголосив Президент.

Нагадаємо

Європейський Союз зробить додатковий внесок у розмірі понад мільйон євро на проведення операцій з розмінування в Україні. Фінансування здійснюватиметься через ОБСЄ.