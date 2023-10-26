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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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"Хорошие москали - мертвые москали": За комментарий в сети россиянина лишат свободы

Киев • УНН

 • 142809 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Суд санкт-петербурга привлек к административной ответственности местного жителя за комментарий "хорошие москали - мертвые москали", который тот опубликовал в одном из Telegram-каналов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Хорошие москали - мертвые москали": За комментарий в сети россиянина лишат свободы

Детали

московский районный суд петербурга привлек к административной ответственности жителя гатчины Алексея Косенко. Его судили по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Поводом стал комментарий "хорошие москали - мертвые москали", опубликованный мужчиной в "одном из тематических телеграм-каналов". 

Цитата

«Сотрудники уфсб из спб и ло осмотрели телефон Косенко и обнаружили, что в мае 2022 года в одном из тематических Telegram-каналов Алексей оставил комментарий о том, что "хорошие москали – мертвые москали", – говорится в пресс-службе судов петербурга. 

Сообщается, что мужчина своей вины не признал, пояснив, что написал фразу "по глупости", и пообещал больше так не делать. Но суд выписал ему 14 суток административного ареста. 

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