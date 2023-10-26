"Хороші москалі - мертві москалі": За коментар в мережі росіянина позбавлять волі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суд санкт-петербурга притягнув до адміністративної відповідальності місцевого жителя за коментар "хороші москалі - мертві москалі", який той опублікував в одному з Telegram-каналів. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
московський районний суд петербурга притягнув до адміністративної відповідальності мешканця гатчини Олексія Косенка. Його судили за статтею про "збудження ненависті або ворожнечі". Приводом став коментар "хороші москалі - мертві москалі", який опублікований чоловіком в "одному з тематичних телеграм-каналів".
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«Співробітники уфсб з спб та ло оглянули телефон Косенка та виявили, що у травні 2022 року в одному з тематичних Telegram-каналів Олексій залишив коментар про те, що "хороші москалі – мертві москалі", – йдеться у пресслужбі судів петербурга.
Повідомляється, що чоловік своєї провини не визнав, пояснивши, що написав фразу "по дурості", і пообіцяв більше так не робити. Але суд виписав йому 14 діб адміністративного арешту.
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