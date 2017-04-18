Хоккеисты "Нэшвилла" приблизились к выходу в четвертьфинал Кубка Стэнли

На второй минуте второго периода счет броском с неудобной руки открыл Деннис Расмуссен. Маркус Крюгер сделал передачу из-за ворот, и Расмуссен забил свой первый гол в плей-офф, переиграв Пекка Ринне. На 12-й минуте второго периода Патрик Кейн удвоил преимущество "Блэкхокс", реализовав большинство.

Отыграться хозяевам удалось лишь в заключительной 20-минутке. После броска Виктора Арвидссона шайба срикошетила от борта за воротами и прилетела к Филиппу Форсберга, который забил свой первый гол в плей-офф. А уже на 15-й минуте третьего периода Ф.Форсберг сравнял счет (2:2).

Героем поединка стал 20-летний швейцарец Кевин Фиала, шайба которого в овертайме принесла победу "Предаторс".

"Это просто характер. Все в команде это почувствовали перед началом третьего периода. Мы собирались это сделать. Все в это верили. Абсолютно все усердно работали, это и позволило нам отыграться", - сказал К.Фиала.

Таким образом в серии до четырех побед "Нэшвилл" ведет со счетом 3:0. Впервые в своей истории "Предаторс" выиграли все три первых матча серии.

Отметим, что четвертый матч серии состоится в Нэшвилле 20 апреля.

Добавим, что все остальные матчи соревновательного дня завершились в овертаймах:

"Бостон" - "Оттава" - 3:4;

"Торонто" - "Вашингтон" - 4:3;

"Калгари" - "Анахайм" - 4:5.

Как сообщал УНН, "Питтсбург" в третий раз обыграл "Коламбус" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли .