Хокеїсти "Нешвілла" наблизилися до виходу в чвертьфінал Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Закинута шайба Кевіна Фіали на 17-й хвилині овертайму дозволила "Нешвілл Предаторс" з рахунком 3:2 переграти "Чикаго Блекхокс" в третьому матчі серії першого раунду плей-оф Західної конференції Кубка Стенлі. Зустріч відбулася у Нешвіллі на "Бріджстоун Арені" за присутності 17 204 уболівальників, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
На другій хвилині другого періоду рахунок кидком з незручної руки відкрив Денніс Расмуссен. Маркус Крюгер зробив передачу з-за воріт, і Расмуссен забив свій перший гол в плей-оф, перегравши Пекку Рінне. На 12-й хвилині другого періоду Патрік Кейн подвоїв перевагу "Блекхокс", реалізувавши більшість.
Відігратися господарям вдалося лише в заключній 20-хвилинці. Після кидка Віктора Арвідссона шайба зрикошетила від борта за воротами і прилетіла до Філіпа Форсберга, який забив свій перший гол в плей-оф. А вже на 15-й хвилині третього періоду Ф.Форсберг зрівняв рахунок (2:2).
Героєм поєдинку став 20-річний швейцарець Кевін Фіала, шайба якого в овертаймі принесла звитягу "Предаторс".
"Це просто характер. Всі в команді це відчули перед початком третього періоду. Ми збиралися це зробити. Всі в це вірили. Абсолютно всі старанно працювали, це і дозволило нам відігратися", - сказав К.Фіала.
Таким чином у серії до чотирьох перемог "Нешвілл" веде з рахунком 3:0. Вперше в своїй історії "Предаторс" виграли всі три перші матчі серії.
Зазначимо, що четвертий матч серії відбудеться у Нешвіллі 20-го квітня.
Додамо, що усі інші матчі змагального дня завершилися в овертаймах:
"Бостон" – "Оттава" – 3:4;
"Торонто" – "Вашингтон" – 4:3;
"Калгарі" – "Анахайм" – 4:5.
Як повідомляв УНН, "Піттсбург" втретє обіграв "Коламбус" у першому раунді плей-оф Кубка Стенлі.