Хоккеисты "Кременчуга" завоевали седьмую подряд победу в УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Поединком между “Кременчугом” и МХК “Динамо” продолжилась программа 18 тура чемпионата Украины по хоккею, передает корреспондент УНН.
Первый период был за хозяевами из Кременчуга — шайбы в активе Никиты Муртищева и Ивана Савченко (в игре в большинстве). Однако вторая 20-минутка внесла интригу в соприкосновение, ведь за харьковчан забил Дмитрий Колядинский.
Заключительная треть баталии расставила все “точки над и” — Тютченко, Савченко и Грицких довели преимущество кременчужан до 4-х шайб. Гости решились только на второе взятие ворот от Ромащенко — 5:2.
В следующем туре МХК “Динамо” вновь сразится с “Кременчугом”. Игра пройдет 24 ноября в Харькове.
Примечательно, что данный выигрыш стал для “Кременчуга” 7-м подряд — 50 очков и 10 пунктов преимущества над конкурентом “Днепром” из Херсона.