Хоккеисты "Кременчуга" завоевали седьмую подряд победу в УХЛ

Первый период был за хозяевами из Кременчуга — шайбы в активе Никиты Муртищева и Ивана Савченко (в игре в большинстве). Однако вторая 20-минутка внесла интригу в соприкосновение, ведь за харьковчан забил Дмитрий Колядинский.

Заключительная треть баталии расставила все “точки над и” — Тютченко, Савченко и Грицких довели преимущество кременчужан до 4-х шайб. Гости решились только на второе взятие ворот от Ромащенко — 5:2.

В следующем туре МХК “Динамо” вновь сразится с “Кременчугом”. Игра пройдет 24 ноября в Харькове.

Примечательно, что данный выигрыш стал для “Кременчуга” 7-м подряд — 50 очков и 10 пунктов преимущества над конкурентом “Днепром” из Херсона.