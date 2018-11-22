Хокеїсти "Кременчука" завоювали сьому поспіль звитягу в УХЛ

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поєдинком між “Кременчуком” і МХК “Динамо” продовжилась програма 18 туру чемпіонату України з хокею, передає кореспондент УНН.

Перший період був за господарями з Кременчука — шайби в активі Микити Муртіщева та Івана Савченка (у грі в більшості). Проте друга 20-хвилинка внесла інтригу у зустріч, адже за харків’ян забив Дмитро Колядинський.

Завершальна третина баталії розставила усі “крапки над і” — Тютченко, Савченко та Грицких довели перевагу кременчужан до 4-х шайб. Гості наважилися лише на друге взяття воріт від Ромащенка — 5:2.

У наступному турі МХК “Динамо” знову битиметься з “Кременчуком”. Гра пройде 24 листопада в Харкові.

Примітно, що даний виграш став для “Кременчука” 7-м підряд — 50 очок і 10 пунктів переваги над конкурентом “Дніпром” із Херсону.

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