Хокеїсти "Кременчука" завоювали сьому поспіль звитягу в УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поєдинком між “Кременчуком” і МХК “Динамо” продовжилась програма 18 туру чемпіонату України з хокею, передає кореспондент УНН.
Перший період був за господарями з Кременчука — шайби в активі Микити Муртіщева та Івана Савченка (у грі в більшості). Проте друга 20-хвилинка внесла інтригу у зустріч, адже за харків’ян забив Дмитро Колядинський.
Завершальна третина баталії розставила усі “крапки над і” — Тютченко, Савченко та Грицких довели перевагу кременчужан до 4-х шайб. Гості наважилися лише на друге взяття воріт від Ромащенка — 5:2.
У наступному турі МХК “Динамо” знову битиметься з “Кременчуком”. Гра пройде 24 листопада в Харкові.
Примітно, що даний виграш став для “Кременчука” 7-м підряд — 50 очок і 10 пунктів переваги над конкурентом “Дніпром” із Херсону.