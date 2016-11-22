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Хоккеисты "Колорадо" прервали выигрышную серию "Коламбуса" в НХЛ

Киев • УНН

 • 7498 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. "Коламбус" не смог получить рекордную в истории клуба восьмую домашнюю победу подряд, в овертайме уступив "Колорадо" - 2:3. Об этом сообщает сайт НХЛ, передает УНН.

Хоккеисты "Колорадо" прервали выигрышную серию "Коламбуса" в НХЛ

Победу "Эвеланш" в овертайме принес гол Мэтта Дюшена, который вернулся в состав после четырех пропущенных встреч из-за сотрясения мозга. Большой вклад в победу сделал вратарь "Колорадо" Семен Варламов, который сделал 40 сейвов. Он был признан второй звездой матча.

Также за победителей шайбы забрасывали Берри и Джонсон. В "Колабуса" дважды отличился Кем Аткинсон.

Стоит отметить, что к этому поединку "Коламбус" имел серию из 4-х выигранных игр подряд.

Напомним, что "Коламбус" в турнирной таблице Восточной конференции на 6-м месте с 23 очками, "Колорадо" имеет 18 баллов и занимает 11 строчку.

Примечательно, что в этот день в 2003 году в НХЛ состоялся первый поединок под открытым небом - "Монреаль" победил "Эдмонтон" 4:3.

Вашему вниманию результаты других встреч игрового вечера:

"Питтсбург Пингвинс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 2:5;

"Эдмонтон Ойлерз" - "Чикаго Блэкхокс" - 5:0;

"Баффало Сейбрс" - "Калгари Флэймз" - 4:2;

"Нэшвилл Предаторс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 3:1;

"Даллас Старс" - "Миннесота Уайлд" - 3:2 овертайм;

"Сан-Хосе Шаркс" - "Нью-Джерси Девилс" - 4:0.

Как сообщал УНН, хоккеисты "Лос-Анджелес" победили "Эдмонтон" и прервали проигрышную серию.

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