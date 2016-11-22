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Хокеїсти "Колорадо" перервали виграшну серію "Коламбуса" в НХЛ

Київ • УНН

 • 7498 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. "Коламбус" не зміг здобути рекордну в історії клубу восьму домашню перемогу поспіль, в овертаймі поступившись "Колорадо" - 2:3. Про це інформує сайт НХЛ, передає УНН.

Хокеїсти "Колорадо" перервали виграшну серію "Коламбуса" в НХЛ

Перемогу "Евеланш" в овертаймі приніс гол Метта Дюшена, який повернувся до складу після чотирьох пропущених зустрічей через струс мозку. Великий внесок у перемогу зробив воротар "Колорадо" Семен Варламов, який зробив 40 сейвів. Він був визнаний другою зіркою матчу.

Також за переможців шайби закидали Беррі та Джонсон. У "Колабуса" двічі відзначився Кем Аткінсон.

Варто зазначити, що до цього поєдинку "Коламбус" також мав серію з 4-х виграних ігор підряд.

Нагадаємо, що "Коламбус" в турнірній таблиці Східної конференції на 6-му місці з 23 очками, "Колорадо" має 18 балів і займає 11 сходинку Заходу.

Примітно, що в цей день у 2003 році в НХЛ відбувся перший поєдинок під відкритим небом – "Монреаль" переміг "Едмонтон" 4:3.

До вашої уваги результати інших зустрічей ігрового вечору:

"Піттсбург Пінгвінс" – "Нью-Йорк Рейнджерс" - 2:5;

"Едмонтон Ойлерс" – "Чикаго Блекхокс" - 5:0;

"Баффало Сейбрс" – "Калгарі Флеймс" - 4:2;

"Нешвілл Предаторс" – "Тампа-Бей Лайтнінг" - 3:1;

"Даллас Старс" – "Міннесота Вайлд" - 3:2 овертайм;

"Сан-Хосе Шаркс" – "Нью-Джерсі Девілс" - 4:0.

Як повідомляв УНН, хокеїсти "Лос-Анджелесу" перемогли "Едмонтон" і перервали програшну серію.

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