Хоккеисты "Дженералз" разгромили "Белый Барс"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В поединке Украинской хоккейной лиги столичный "Дженералз" взял реванш за поражение в "Белого Барса", обыграв оппонента "в сухую" 4: 0, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Счет был открыт на 26-й минуте усилиями Артема Шиманского, а затем преимущество "Дженералз" удвоил Алексей Янишевский, реализовав большинство. Несмотря на то, что "Барсы" значительно перебрасывали своих оппонентов (3:10 в 1-м периоде и 9:15 во 2-м периоде), поразить ворота Евгения Напненко им так и не удалось.
В третьем периоде сценарий повторился. Опять быстрый гол удался "генералам". На этот раз, по передаче Игоря Дворника, шайбу забросил его брат - Николай. Через пару минут Янишевский второй раз в матче реализовал большинство, оформив дубль и установив окончательный счет встречи - 4: 0 в пользу хозяев.
Стоит отметить, что первый шатаут в составе киевлян оформил Евгений Напненко.
Напомним, что 14 января матч в Белой Церкви завершился победой хозяев 5: 4.
Добавим также, сегодня "Дженералз" и "Белый Барс" проведут третий очный поединок за последние пять дней.