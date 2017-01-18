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Хокеїсти "Дженералз" розгромили "Білий Барс"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У поєдинку Української хокейної ліги столичний “Дженералз” взяв реванш за поразку у “Білого Барсу”, обігравши опонента “в суху” 4:0, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Рахунок був відкритий на 26-й хвилині зусиллями Артема Шиманського, а потім перевагу “Дженералз” подвоїв Олексій Янішевський, реалізувавши більшість. Незважаючи на те, що “Барси” значно перекидали своїх опонентів (3:10 в 1-му періоді і 9:15 в 2-му періоді), вразити ворота Євгена Напненко їм так і не вдалося.

У третьому періоді сценарій повторився. Знову швидкий гол вдався “генералам”. Цього разу, з передачі Ігоря Дворника, шайбу закинув його брат — Микола. Ще через пару хвилин Янішевський вдруге в матчі реалізував більшість, оформивши дубль і встановивши остаточний рахунок зустрічі — 4:0 на користь господарів.

Варто відзначити, що перший шатаут у складі киян оформив Євген Напненко.

Нагадаємо, що 14 січня матч у Білій Церкві завершився перемогою господарів 5:4.

Додамо також, сьогодні “Дженералз” і “Білий Барс” проведуть третій очний поєдинок за останні п’ять днів.

Українські Національні Новини

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