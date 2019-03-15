Хоккеисты "Донбасса" приблизились к выходу в финал УХЛ

Уже к середине второго периода “Донбасс” вел в матче 3:0, благодаря точным броскам Тиграна Манукяна, Дмитрия Игнатенко и Ильи Коренчука. Со стороны могло показаться, что результат первого матча, когда дончане без особых проблем отправили 9 шайб в ворота соперника, может повториться.

Но стоит отдать должное “Белому Барсу” — Константин Буценко настроил команду должным образом, и “Барсу” удалось сравнять счет. По разу большинство реализовали Назар Ружников и Максим Ядловский, после чего последний отправил еще одну шайбу в ворота Богдана Дьяченко — но уже в равных составах.

Третий период выдался наиболее нервным для обеих команд. Вадим Мазур и Александр Костиков сделали преимущество дончан комфортным, и “Донбасс” стал играть на удержание счета. Но за полторы минуты до конца основного времени Владислав Куцевич обокрал защитника хозяев и сократил разрыв до минимального.

На последней минуте Константин Буценко снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока, но сравнять счет “Белому Барсу” это не помогло — 5:4. “Донбасс” повел в серии 2:0, и сделал хороший задел для прохода в финал плей-офф.

Заметим, что следующий матч между командами состоится 17 марта в Белой Церкви.