Хокеїсти "Донбасу" наблизилися до виходу в фінал УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Дружківці відбувся другий матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги між “Донбасом” і “Білим Барсом”. Про це сказано на сайті чемпіонату, передає УНН.
Уже до середини другого періоду “Донбас” вів у матчі 3:0, завдяки точним кидкам Тиграна Манукяна, Дмитра Ігнатенка і Іллі Коренчука. З боку могло здатися, що результат першого матчу, коли донеччани без особливих проблем відправили 9 шайб у ворота суперника, може повторитися.
Але варто віддати належне “Білому Барсу” — Костянтин Буценко налаштував команду належним чином, і “барсам” вдалося зрівняти рахунок. По разу більшість реалізували Назар Ружников і Максим Ядловський, після чого останній відправив ще одну шайбу в ворота Богдана Дьяченко — але вже в рівних складах.
Третій період видався найбільш нервовим для обох команд. Вадим Мазур і Олександр Костіков зробили перевагу донеччан комфортним, і “Донбас” став грати на утримання рахунку. Але за півтори хвилини до кінця основного часу Владислав Куцевич обікрав захисника господарів і скоротив розрив до мінімального.
На останній хвилині Костянтин Буценко зняв голкіпера і випустив шостого польового гравця, але зрівняти рахунок “Білому Барсу” це не допомогло — 5:4. “Донбас” повів у серії 2:0, і зробив хороший заділ для проходу в фінал плей-оф.
Зауважимо, що наступний матч між командами відбудеться 17 березня в Білій Церкві.