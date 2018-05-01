Хоккей: "Вегас" вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли

"Вегас Голден Найтс" за счет трех голов во втором периоде и заброшенной шайбы Уильяма Карлссона в овертайме переиграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче серии под номером три - 4:3.

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"С каждым матчем мы становимся все лучше. Мы постепенно понимаем, что может работать против них. Играть в этой серии еще много", - сказал тренер "Шаркс" Питер Дебур.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу "Вегас".

Стоит отметить, что в другом противостоянии "Тампа-Бэй" обыграла "Бостон" и сравняла счет в серии - 1:1.