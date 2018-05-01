Хокей: "Вегас" вийшов вперед у чвертьфінальній серії Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За океаном відбулися два поєдинки серій другого раунду плей-оф Кубку Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
"Вегас Голден Найтс" за рахунок трьох голів у другому періоді і закинутої шайби Вільяма Карлссона в овертаймі переграв "Сан-Хосе Шаркс" у матчі серії під номером три – 4:3.
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"З кожним матчем ми стаємо все краще. Ми поступово розуміємо, що може працювати проти них. Грати в цій серії ще багато", - сказав тренер "Шаркс" Пітер Дебур.
Таким чином, рахунок в серії став 2:1 на користь "Вегасу".
Варто відзначити, що в іншому протистоянні "Тампа-Бей" обіграла "Бостон" і зрівняла рахунок у серії – 1:1.