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Хоккей: “Сокол” нанес сокрушительное поражение “Харьковским Берсеркам”

Хоккей: “Сокол” нанес сокрушительное поражение “Харьковским Берсеркам”

Киев • УНН

 • 19479 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В очередном матче Украинской хоккейной лиги киевский “Сокол” на своем льду расправился с “Харьковскими Берсерками” и довел свою победную серию в чемпионате до семи матчей подряд, сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу УХЛ.

Детали

Уже в первом периоде лидер атак и лучший бомбардир УХЛ Антон Рубан оформил очередной дубль в сезоне, а его партнер Евгений Фадеев побаловал публику роскошным броском с ходу в стиле Стемкоса и других праворуких мастеров НХЛ — 3:0.

Окончательно интрига в матче умерла сразу после первого перерыва, когда две шайбы подряд буквально вывели из равновесия вратаря Михаила Шевчука и тот попросил замену.

Примечательно, что “Сокол” проводил очередной матч не в оптимальном составе (без Михнова, Симчука, Алексеева, Герцика), но это не помешало подопечным Олега Шафаренко на “одном коньке” объехать соперника и одержать разгромную победу с двузначным счетом — 11:0.

Дополнения

“Сокол” набрал 26 баллов и на 8 опережает “Кременчуг”.

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