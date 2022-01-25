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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Хокей: “Сокіл” наніс нищівної поразки “Харківським Берсеркам”

Хокей: “Сокіл” наніс нищівної поразки “Харківським Берсеркам”

Київ • УНН

 • 19482 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У черговому матчі Української хокейної ліги київський “Сокіл” на своєму льоду граючи розправився з “Харківськими Берсерками” та довів свою переможну серію у чемпіонаті до семи матчів поспіль, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УХЛ.

Деталі

Вже в першому періоді лідер атак та найкращий бомбардир УХЛ Антон Рубан оформив черговий дубль у сезоні, а його партнер Євген Фадєєв побалував публіку розкішним кидком з ходу в стилі Стемкоса та інших праворуких майстрів НХЛ — 3:0.

Остаточно інтрига в матчі померла одразу після першої перерви, коли дві шайби поспіль буквально вивели з рівноваги воротаря Михайла Шевчука і той попросив заміну.

Примітно, що “Сокіл” проводив черговий матч не в оптимальному складі (без Міхнова, Сімчука, Алєксєєва, Герцика), але це не завадило підопічним Олега Шафаренка на “одному ковзані” об’їхати суперника і здобути розгромну звитягу з двозначним рахунком — 11:0.

Доповнення

“Сокіл” набрав 26 балів і на 8 випереджає “Кременчук”.

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