Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента РФ и испортил бюллетень
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Бывший глава концерна ЮКОС Михаил Ходорковский принял участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ и испортил бюллетень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter российского оппозиционера.
“Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию „Путин надоел“. Присоединяйтесь!”, — написал Ходорковский.
Он также прикрепил фото испорченного бюллетеня.
Напомним, в оккупированном Севастополе более 500 военных досрочно проголосовали на выборах президента РФ.
Специально съездил на избирательный участок в 700 км чтоб начать протестную акцию “Путин # надоел ”. Присоединяйтесь! pic.twitter.com/9EK25xB6Cf— Ходорковский Михаил (@ mich261213) 11 марта 2018