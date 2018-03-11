Ходорковський достроково проголосував на виборах президента РФ та зіпсував бюлетень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Колишній очільник концерну ЮКОС Михайло Ходорковський взяв участь у дострокову голосуванні на виборах президента РФ та зіпсував бюлетень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter російського опозиціонера.
“Спецільно з’їздив на виборчу дільницю за 700 км щоб почати протестну акцію „Путін набрид“. Долучайтеся!”, — написав Ходорковський.
Він також долучив фото зіпсованого бюлетеню
Нагадаємо, в окупованому Севастополі більше 500 військових достроково проголосували на виборах президента РФ.
Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию «Путин #надоел ». Присоединяйтесь! pic.twitter.com/9EK25xB6Cf— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 березня 2018 р.