Ходорковський достроково проголосував на виборах президента РФ та зіпсував бюлетень

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Колишній очільник концерну ЮКОС Михайло Ходорковський взяв участь у дострокову голосуванні на виборах президента РФ та зіпсував бюлетень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter російського опозиціонера.

“Спецільно з’їздив на виборчу дільницю за 700 км щоб почати протестну акцію „Путін набрид“. Долучайтеся!”, — написав Ходорковський.

Він також долучив фото зіпсованого бюлетеню

Нагадаємо, в окупованому Севастополі більше 500 військових достроково проголосували на виборах президента РФ.

Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию «Путин #надоел ». Присоединяйтесь! pic.twitter.com/9EK25xB6Cf

— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 березня 2018 р.

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