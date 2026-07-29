Хмара объяснил, почему Украина должна действовать асимметрично в войне с рф

И.о. министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что Украина должна вести войну асимметрично, нанося удары по военному потенциалу россии, а не копируя действия агрессора. Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.

По словам Хмары, подходы Украины и россии к ведению войны принципиально отличаются.

россия заинтересована в терроризировании гражданских. Украина заинтересована в защите своих людей

Хмара отметил, что москва целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, пытаясь сделать жизнь украинцев невыносимой. Вместо этого Украина сосредотачивает удары на военных целях, в частности объектах военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающих заводах и транспортной инфраструктуре, которая обеспечивает военные возможности россии.

Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично