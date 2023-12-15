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"Хлопок" в Мариуполе: куда прилетело, и как выглядят места поражения

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 16:08  •  43517 просмотра

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В оккупированном россией Мариуполе ночью прогремели два взрыва на "бетонном заводе" и на территории с военной техникой. российские власти заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе, но были замечены расхождения в их сообщениях с данными местных. Потому что по свидетельствам мариупольцев с ночи к одному из мест поражения постоянно ездили картеры "скорой помощи".

В  временно оккупированном россиянами Мариуполе ночью прогремело два взрыва. По данным Мариупольского городского совета прилетело по  "бетонному заводу" россиян, и по территории за "ПортСити", где военные рф размещали технику и части систем ПВО. Последствия прилетов показали в УНН, со ссылкой на телеграм-канал Мариупольского горсовета.

Оккупанты подтверждают прилеты по Мариуполю. ПВО россиян не сработало. ... Взрывов было несколько. Первый - на "бетонном заводе" российских оккупантов, второй - на территории за "ПортСити", где военные размещали технику и части систем ПВО. Это место до сих пор перекрыто, а большое количество карет "скорой помощи" полночи вывозило раненых. Их видели местные. 

- отметили в мариупольском горсовете.

Детали

Оккупационные власти Мариуполя сообщили, что "ВСУ нанесли высокоточные удары по объектам за бывшим ТРЦ "ПортСити" и добавили, что пострадали только строительные материалы и передвижная котельная. Раненых, мол, нет.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает несоответствие опубликованной захватчиками информации с их словами. В частности,  на видео нет следов пожара, хотя ночью пылало в двух районах города.

Хлопок. Последствия. Нормальный таки котлован. Но, обратите внимание. на отсутствие последствий пожара. Все же видели, как оно горело? А здесь видели? Нет. Видимо, последствия пожара исчезли вместе с военными и техникой. Как будто и не было :) Продолжают продвигать версию удара по гражданскому строительству, ага. ДБЛ БЛД

 - иронизировал над попытками россиян скрыть последствия Андрющенко.

Информация о местах прилетов и потерь оккупантов пока не имеет официального подтверждения от Гентшаба ВСУ.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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