Парень забил до смерти родного брата в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Ровенской области младший брат до смерти забил своего родного старшего брата. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.
Установлено, что первого января после обеда в доме по месту жительства братья после празднования Нового года выясняли отношения. Старший из них начал требовать у младшего возвращения тысячи гривен долга, в результате чего завязалась драка. Во время драки 21-летний брат, толкнул 37-летнего, начал избивать его уже лежащего на полу, нанеся многочисленные удары ногами и руками. Выместив ярость он покинул дом и продолжил новогоднее празднование дальше. Потерпевший, придя в себя через некоторое время, пошел к знакомым. Однако там на пороге дома потерял сознание. Фельдшер, которого вызвали на помощь, лишь констатировал смерть мужчины. Согласно врачебного свидетельства он скончался в результате закрытой травмы живота и груди, повреждения внутренних органов и массивной кровопотери.
На следующий день 21-летний злоумышленник обратился с заявлением в полицию и признался в содеянном. Выяснилось, что подозреваемый ранее судим за имущественные преступления, нигде не работал и проживал вдвоем со старшим братом. Погибший — участник боевых действий на востоке страны.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Правоохранители решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.