Хлопець забив до смерті рідного брата на Рівненщині

Встановлено, що першого січня по обіді в будинку за місцем проживання брати після святкування Нового року з’ясовували стосунки. Старший із них почав вимагати у молодшого повернення тисячі гривень боргу, в результаті чого зчинилася бійка. Під час бійки 21-річний брат, штовхнувши 37-річного, почав бити його вже лежачого на підлозі, завдавши численні удари ногами та руками. Зігнавши лють, залишив потому будинок і продовжив новорічне гуляння далі. Потерпілий, оговтавшись через деякий час, пішов до знайомих. Однак там на порозі будинку знепритомнів. Фельдшер, якого викликали на допомогу, лише констатував смерть чоловіка. Відповідно до лікарського свідоцтва він помер у результаті закритої травми живота та грудей, ушкодження внутрішніх органів і масивної крововтрати.

Наступного дня 21-річний зловмисник звернувся із заявою до поліції та зізнався у скоєному. З’ясувалося, що підозрюваний раніше судимий за майнові злочини, ніде не працював та проживав удвох із старшим братом. Загиблий — учасник бойових дій на сході країни.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Правоохоронці вирішують питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу.