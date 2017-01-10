Мальчик в Днепре получил ожоги от взрыва самогонного аппарата
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 января. УНН. В Областную детскую клиническую больницу в Днепре доставили ребенка с многочисленными ожогами тела. Маленький мальчик получил ожоги от взрыва самогонного аппарата. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Взрыв произошел на кухне жилого частного дома.
Сотрудники полиции на месте происшествия установили, что вечером 9 января 2017 г. отец мальчика занимался самогоноварением. Он поставил на газовую плиту бидон с брагой, подключил к нему самогонный аппарат и начал самогоноварение. Во время закипания смеси на бидоне вырвало крышку, в результате чего произошел хлопок с последующим горением паров.
В результате взрыва повреждено окно дома и дверь кухни. На момент взрыва на кухне находился его сын. Мальчик - 1 год и 10 месяцев. Ребенок получил ожоги лица, туловища, рук и ног 2 степени, всего повреждено 25% тела ребенка. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик был направлен в реанимационное ожоговое отделение детской больницы. Сейчас состояние ребенка стабильное, он находится в сознании.
Отец ребенка также получил термический ожог, повреждены 20% тела, он направлен в городскую клиническую больницу № 2, его состояние стабильное, находится в сознании.