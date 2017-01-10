Хлопчик у Дніпрі отримав опіки від вибуху самогонного апарату

Вибух стався на кухні житлового приватного будинку.

Співробітники поліції на місці події встановили, що увечері 9 січня 2017 року отець хлопчика займався самогоноварінням. Він поставив на газову плиту бідон з брагою, підключив до нього самогонний апарат і почав самогоноваріння. Під час закипання суміші на бідоні вирвало кришку, в результаті чого стався хлопок з послідуючим горінням парів.

В результаті вибуху пошкоджено вікно будинку і двері кухні. На момент вибуху на кухні знаходився його син. Хлопчику - 1 рік і 10 місяців. Дитина отримала опіки обличчя, тулуба, рук і ніг 2 ступеню, всього пошкоджено 25% тіла дитини. Бригадою швидкої медичної допомоги хлопчик був направлений до реанімаційного опікового відділення дитячої лікарні. Зараз стан дитини стабільний, він перебуває у свідомості.

Батько дитини також отримав термічний опік, пошкоджено 20% тіла, він спрямований в міську клінічну лікарню № 2, його стан стабільний, знаходиться в свідомості.