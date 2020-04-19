ХК "Виннипег" разорвал контракт с обладателем Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Защитник Дастин Бафлин и ХК "Виннипег Джетс" пришли к общей договоренности разорвать контракт, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Бафлин стал неограниченно свободным агентом, однако пока неизвестно, захочет ли 35-летний игрок продолжать карьеру в НХЛ.
В сентябре прошлого года Бафлин попросил предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам и получил ее. Были сообщения, что он рассматривает вариант завершения карьеры. Впоследствии "Джетс" дисквалифицировали хоккеиста. Он пропустил 71 матч до 12 марта, когда из-за пандемии коронавируса в регулярном сезоне НХЛ была объявлена пауза.
Отметим, что в регулярных чемпионатах НХЛ Бафлин провел 869 игр и набрал в них 525 (177 + 348) очков. В 2010 году в составе "Чикаго Блэкхокс" он стал обладателем Кубка Стэнли, после чего его обменяли в "Атланта Трэшерз".
Также добавим, "Виннипег" занимает шестое место в Западной конференции НХЛ.