ХК "Вінніпег" розірвав контракт із володарем Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Захисник Дастін Бафлін і ХК "Вінніпег Джетс" прийшли до загальної домовленості розірвати контракт, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Бафлін став необмежено вільним агентом, однак поки невідомо, чи захоче 35-річний гравець продовжувати кар'єру в НХЛ.
У вересні минулого року Бафлін попросив надати йому відпустку через особисті обставини і отримав її. Були повідомлення, що він розглядає варіант завершення кар'єри. Згодом "Джетс" дискваліфікували хокеїста. Він пропустив 71 матч до 12 березня, коли через пандемію коронавірусу в регулярному сезоні НХЛ була оголошена пауза.
Зазначимо, що у регулярних чемпіонатах НХЛ Бафлін провів 869 ігор і набрав в них 525 (177 + 348) очок. У 2010 році в складі "Чикаго Блекхокс" він став володарем Кубка Стенлі, після чого його, обміняли в "Атланта Трешерз".
Також додамо, "Вінніпег" займає шосте місце в Західній конференції НХЛ.