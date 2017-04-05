ХК "Торонто" продлил победную серию в НХЛ

Победу "Торонто" в выездной игре с "Баффало Сейбрз" принесли ударные 43 секунды в начале первого периода, за которые были забиты три гола. Вратарь "Баффало" Робин Ленер пропустил три шайбы из пяти бросков и был заменен на Андерса Нильссона, который сыграл удачно, сделав 39 сэйвов.

Таким образом "Мэйпл Лифс" на один балл опередили "Сенаторз" и "Бостон" - 6 место Восточной конференции, а также до пяти очков увеличили преимущество над "Тампой" и вскоре могут гарантировать себе участие в плей-офф.

Стоит отметить, что Остон Мэттьюз забил свой 39-й гол в сезоне и установил два рекорда. Он забросил больше шайб среди рожденных в США новичков в истории лиги, а с 67 очками стал самым результативным новичком в истории клуба.

Примечательно, что из 39 голами О.Меттьюз делит второе место в Лиге, уступая только Сидни Кросби. По очкам он на пять баллов впереди Патрика Лайне с "Виннипег Джетс".

Добавим также, в других противостояниях победный буллит Евгения Сиченкова в дебютной игре в НХЛ помог "Детройту" обыграть "Оттаву" в серии буллитов - 5: 4, а "Флорида Пантерс" уступила "Монреалю" 1:4.

Как сообщал УНН, игроки НХЛ не примут участие в Олимпийских играх-2018 .