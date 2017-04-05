ХК "Торонто" продовжив переможну серію в НХЛ

Перемогу "Торонто" у виїзній грі із "Баффало Сейбрс" принесли ударні 43 секунди на початку першого періоду, за які були забиті три голи. Воротар "Баффало" Робін Ленер пропустив три шайби з п'яти кидків і був замінений на Андерса Нільссона, який зіграв вдаліше, зробивши 39 сейвів.

Таким чином "Мейпл Ліфс" на один бал випередили "Сенаторс" і "Бостон" – 6 місце Східної конференції, а також до п'яти очок збільшили перевагу над "Тампою" і незабаром можуть гарантувати собі участь в плей-оф.

Варто зазначити, що Остон Меттьюз забив свій 39-й гол у сезоні і встановив два рекорди. Він закинув найбільше шайб серед народжених в США новачків в історії ліги, а з 67 очками став найрезультативнішим новачком в історії клубу.

Примітно, що з 39 голами О.Меттьюз ділить друге місце в Лізі, поступаючись тільки Сідні Кросбі. За очками він на п'ять балів попереду Патріка Лайне з "Вінніпег Джетс".

Додамо також, в інших протистояннях переможний буліт Євгена Січенкова у дебютній грі в НХЛ допоміг "Детройту" обіграти "Оттаву" в серії булітів – 5:4, а "Флорида Пантерс" поступилася "Монреалю" 1:4.

Як повідомляв УНН, гравці НХЛ не візьмуть участь в Олімпійських іграх-2018.