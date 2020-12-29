ХК "Сокол" прервал выигрышную серию "Донбасса" в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В рамках заключительного тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги в 2020 году в классическом дерби сошлись лидеры турнира "Донбасс" и "Сокол", передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
По итогам матча с овертаймом киевляне завоевали минимальный выигрыш 5:4. У победителей шайбы забрасывали Морозов, Кузьменко, Рубан, Михнов и Павленко.
В других встречах игрового дня “Днепр” с аналогичным результатом (5:4) обыграл “Ледяных Волков”, “Мариуполь” дома уступил “Белому Барсу” (1:2), а “Кременчуг” обыграл “Краматорск” — 2:1.
Отметим, “Донбасс” у которого прервалась серия из 9-ти выигрышей подряд, с 38 очками удерживает лидерство. “Сокол” отстает на 6 баллов, а “Кременчуг” от киевлян на один пункт.