ХК "Сокіл" перервав виграшну серію "Донбасу" в чемпіонаті України

За підсумками матчу з овертаймом кияни завоювали мінімальний виграш 5:4. У переможців шайби закидали Морозов, Кузьменко, Рубан, Міхнов та Павленко.

В інших зустрічах ігрового дня “Дніпро” з аналогічним результатом (5:4) обіграв “Крижаних Вовків”, “Маріуполь” вдома поступився “Білому Барсу” (1:2), а “Кременчук” обіграв “Краматорськ” — 2:1.

Зазначимо, “Донбас” у якого перервалася серія із 9-ти виграшів поспіль, з 38 очками втримує лідерство. “Сокіл” відстає на 6 балів, а “Кременчук” від киян на один пункт.