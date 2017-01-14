ХК "Кривбасс" в гостях нанес поражение "Витязю"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Третья команда Украинской хоккейной лиги "Кривбасс" одержала первую в 2017 году выездную победу. Положительный результат получен в матче с харьковским "Витязем", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Кривбасса".
Уже с первых минут матча стало ясно, что соперники находятся на совершенно разных полюсах - хозяева сразу окопались у своих ворот, практически не делая попыток атаковать.
В первом периоде в воротах харьковчан побывали три шайбы. Сначала голевым дуплетом отличился Секирко, а его бомбардирские начинания поддержал Пидгурский. Ровно такой же сценарий наблюдался во втором периоде. "Витязь" пытался отбиваться, но делал это не очень удачно. Как результат - еще три пропущенные шайбы. Отметим Секирко, который оформил хет-трик, а также результативные броски новичков - Вороны и Свищева.
Интрига третьего периода заключалась только в одном вопросе: сколько еще шайб побывает в воротах Томашука. А ему, как оказалось, снова пришлось пропускать. Забил Алексюк, который сделал счет 0:7. К чести хозяев, они смогли забить гол престижа, воспользовавшись численным большинством. Автором локального успеха стал Нестерук. Однако, отрыв в семь шайб был восстановлен практически мгновенно - дебютную шайбу за "Кривбасс" забросил экс-харьковчанин Михеенок - 1:8.
Напомним, что "Кривбасс" с 48 очками идет третьим в УХЛ, "Витязь" имеет 12 баллов - последнее шестое место.