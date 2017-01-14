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ХК "Кривбас" в гостях завдав поразки "Витязю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Третя команда Української хокейної ліги "Кривбас" здобула першу у 2017 році виїзну перемогу. Позитивний результат одержаний у матчі з харківським "Витязем", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Кривбасу".

Вже з перших хвилин матчу стало ясно, що суперники знаходяться на абсолютно різних полюсах - господарі відразу окопалися біля своїх воріт, практично не роблячи спроб атакувати.

У першому періоді у воротах харків'ян побували три шайби. Спершу гольовим дуплетом відзначився Секірко, а його бомбардирські починання підтримав Підгурський. Рівно такий же сценарій спостерігався в другому періоді. "Витязь" намагався відбиватися, але робив це не дуже вдало. Як результат - ще три пропущені шайби. Відзначимо Секірко, який оформив хет-трик, а також результативні кидки новачків - Ворони і Свіщєва.

Інтрига третього періоду полягала лише в одному питанні: скільки ще шайб побуває в воротах Томашука. А йому, як виявилося, знову довелося пропускати. Забив Алексюк, який зробив рахунок 0:7. До честі господарів, вони спромоглися на гол престижу, скориставшись чисельною більшістю. Автором локального успіху став Нестерук. Проте, відрив у сім шайб був відновлений практично миттєво - дебютну шайбу за "Кривбас" закинув екс-харків'янин Міхейонок – 1:8.

Нагадаємо, що "Кривбас" з 48 очками йде третім в УХЛ, "Витязь" має 12 балів – останнє шосте місце.

Українські Національні Новини

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