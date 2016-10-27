ХК "Кременчуг" нанес поражение столичному "Дженералз"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В центральном матче тура команда Дмитрия Пидгурского "Кременчуг" с разницей в четыре шайбы обыграла одного из своих самых принципиальных соперников киевский "Дженералз", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ХК "Кременчуг".
Первый период прошел без заброшенных шайб, однако следующие два отрезка завершились идентичными успехами кременчужан - дважды по 3: 1, и как следствие всеобщее ликование 6: 2.
В составе победителей шайбы забросили: дважды Кирющенков, однажды Луговой, Кузьмик, Коренчук и Игнатенко. За столичную команду отличился Саков и Безуглый.
Таким образом, "Кременчуг" вернул себе лидерство в турнирной таблице - 29 очков, а "Дженералз" потерпели самое крупное поражение в текущем чемпионате - 23 очка.
Примечательно, что хоккеисты "Кременчуга" 20 раз реализовали численное преимущество в чемпионате - это лучший показатель. Далее разместился "Кривбасс" - 15 и "Дженералз" - 13.
Отметим, что кременчужане больше всех забросили шайб в чемпионате - 59, у "Донбасса" - 55.