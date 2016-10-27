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ХК "Кременчук" завдав поразки столичному "Дженералз"

ХК "Кременчук" завдав поразки столичному "Дженералз"

Київ • УНН

 • 7169 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У центральному матчі туру команда Дмитра Підгурського “Кременчук” з різницею в чотири шайби обіграла одного зі своїх найбільш принципових суперників київський “Дженералз”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ХК “Кременчук”.

Перший період пройшов без закинутих шайб, проте наступні два відрізки завершилися ідентичними успіхами кременчужан — двічі по 3:1, і як наслідок загальний тріумф 6:2.

У складі переможців шайби закинули: двічі Кірющенков, одного разу Луговий, Кузьмик, Коренчук та Ігнатенко. За столичну команду відзначився Саков і Безуглий.

Таким чином, “Кременчук” повернув собі лідерство в турнірній таблиці — 29 очок, а “Дженералз” зазнали найбільшої поразки в поточному чемпіонаті — 23 очки.

Примітно, що хокеїсти “Кременчука” 20 разів реалізували чисельну перевагу в чемпіонаті — це кращий показник. Далі розмістився “Кривбас” — 15 і “Дженералз” — 13.

Відзначимо, що кременчужани більше всіх закинули шайб у чемпіонаті — 59, у “Донбасу” — 55.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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