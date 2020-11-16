ХК “Краматорск” вышел победителем во встрече дебютантов УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Дружковке состоялся третий поединок 8-го тура УХЛ, в котором “Краматорск” принимал “Мариуполь”, передает УНН со ссылкой на Украинскую хоккейную лигу.
В первом периоде шайбы Гринкевича и дважды Ципнятова позволили “Краматорску” выйти вперед на комфортную дистанцию в три шайбы. Однако вторая 20-минутка стала зеркальным отражением первой — за “Мариуполь” забили дважды Коваленко и однажды Ромащенко.
Третий период прошел в равной борьбе. Сначала хозяева площадки провели ударную стартовую пятиминутку, в результате чего забросили шайбу — точным броском отметился Подзиньш. У приазовцев ответа не нашлось — 4:3.
Отметим, в другой игре “Донбасс” отыгрался с 0:2 и одолел “Днепр” — 6:4, продолжив победную серию в чемпионате до 8-ми матчей.