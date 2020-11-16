ХК “Краматорськ” вийшов переможцем у зустрічі дебютантів УХЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Дружківці відбувся третій поєдинок 8-го туру УХЛ, в якому “Краматорськ” приймав “Маріуполь”, передає УНН з посиланням на Українську хокейну лігу.

У першому періоді шайби Грінкевіча та двічі Ципнятова дозволили “Краматорську” вийти вперед на комфортну дистанцію в три шайби. Однак друга 20-хвилинка стала дзеркальним відображенням першої — за “Маріуполь” забили двічі Коваленко та одного разу Ромащенко.

Третій період пройшов в рівній боротьбі. Спочатку господарі майданчика провели ударну стартову п’ятихвилинку, в результаті чого закинули шайбу — точним кидком відзначився Подзіньш. У приазовців відповідді не знайшлося — 4:3.

Відзначимо, в іншій грі “Донбас” відігрався з 0:2 і здолав “Дніпро” — 6:4, продовживши переможну серію в чемпіонаті до 8-ми матчів.

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