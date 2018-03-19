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ХК "Донбасс" победил "Кременчуг" в первой финальной игре УХЛ

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Первый финальный поединок УХЛ стартовал в Дружковке, где “Донбасс” принимал “Кременчуг”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.

Первый период команда Сергея Витера начала на скоростях, и казалось, что дончане полностью завладели игровым преимуществом, не позволяя “Кременчуге” задерживаться в зоне противника и атаковать ворота Богдана Дьяченко. Даже когда “горожане” играли в большинстве, им все равно приходилось защищаться.

А за 5 минут до конца периода Андрей Денискины удалось реализовать свой сольный проход и пробить Виталия Власенко, открыв счет в поединке. Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой — донецкий клуб не прекращал прессинговать противника, навязывая кременчужан свою игру. Это отразилось и на счете — Вадим Мазур воспользовался ошибкой в ​​обороне команды Александра Савицкого и увеличил счет на табло.

В заключительном периоде “горожане” собрались, стали гораздо активнее играть в атаке и несколько раз настойчиво пытались “размочить” Богдана Дяченко, однако голкипер “Донбасса” уверенно справлялся со всеми попытками хоккеистов “горожан”. В середине последней двадцатиминутки Денискины удалось сделать дубль и забросить третью шайбу в ворота Виталия Власенко — 3:0.

“Не знаю насколько сильной была разница в игре команд, но в обороне мы действовали не столь надежно, как того требуют такие игры. Могли и больше пропустить. Игра в большинстве в равной степени зависит от формы команды и того, что позволяет создать соперник. „Донбасс“ и Богдан Дьяченко сыграли хорошо. Все равно у нас были моменты, не так много, как в предыдущей серии, или в четвертьфинале, но были такие, которые нужно использовать. Но опять же — „Донбасс“ хорошо сыграл в обороне”, — отметил наставник" Кременчуга "Савицкий.

Добавим также, в финале второго этапа чемпионата команды играют до четырех побед. Следующая встреча состоится 20 марта в Дружковке.

Украинские Национальные Новости

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