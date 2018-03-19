ХК "Донбас" переміг "Кременчук" у першій фінальній грі УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Перший фінальний поєдинок УХЛ стартував в Дружківці, де “Донбас” приймав “Кременчук”, інформує УНН з посиланням на прес-службу турніру.
Перший період команда Сергія Вітера розпочала на швидкостях, і здавалося, що донеччани повністю заволоділи ігровою перевагою, не дозволяючи “Кременчуку” затримуватися в зоні противника і атакувати ворота Богдана Дяченко. Навіть коли “городяни” грали в більшості, їм все одно доводилося захищатися.
А за 5 хвилин до кінця періоду Андрію Денискіну вдалося реалізувати свій сольний прохід і пробити Віталія Власенко, відкривши рахунок в поєдинку. Друга двадцятихвилинка пройшла за сценарієм першої — донецький клуб не припиняв пресингувати противника, нав’язуючи кременчужанам свою гру. Це відбилося і на рахунку — Вадим Мазур скористався помилкою в обороні команди Олександра Савицького та збільшив рахунок на табло.
У заключному періоді “городяни” зібралися, стали набагато активніше грати в атаці і кілька разів наполегливо намагалися “розмочити” Богдана Дяченко, проте голкіпер “Донбасу” впевнено справлявся з усіма спробами хокеїстів “городян”. В середині останньої двадцятихвилинки Денискіна вдалося зробити дубль і закинути третю шайбу в ворота Віталія Власенка — 3:0.
“Не знаю наскільки сильною була різниця в грі команд, але в обороні ми діяли не настільки надійно, як того вимагають такі ігри. Могли і більше пропустити. Гра в більшості в рівній мірі залежить від форми команди і того, що дозволяє створити суперник. „Донбас“ і Богдан Дьяченко відіграли добре. Всеодно у нас були моменти, не так багато, як в попередній серії, або в чвертьфіналі, але були такі, які потрібно використовувати. Але знову ж таки — „Донбас“ добре відіграв в обороні”, — зауважив наставник “Кременчука” Савицький.
Додамо також, у фіналі другого етапу чемпіонату команди грають до чотирьох перемог. Наступна зустріч відбудеться 20 березня в Дружківці.